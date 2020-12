Buongiorno, Buon Natale a tutti, di salute, e serenità…

“Mentre si trovavano là, giunse per lei il tempo di partorire e diede alla luce il suo figlio primogenito. Lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia, perché per loro non c’era posto all’albergo”: narrata nei Vangeli, la nascita di Gesù è uno degli episodi più importanti delle Sacre Scritture, e raccontata in tante opere d’arte in ogni tempo.