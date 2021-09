BUONA LA PRIMA PER IL VERSILIA PIETRASANTA VOLLEY

L’allenamento congiunto con il Pantera Volley finisce con 3 set vinti su 4 per la squadra versiliese

Palestra Enrico Pea, 16 settembre 2021- Continua con un ottimo test in casa contro il Pantera la preparazione del V.P. Volley in vista della prossima stagione di serie C, in un allenamento congiunto che ha visto la squadra di casa vincere 3 dei 4 set giocati. L’occasione è stata ottima per poter testare quanto di buono fatto durante queste settimane di lavoro, confrontandosi con una compagine che il Versilia Pietrasanta Volley incontrerà durante il campionato.

Nel corso dei 4 set tutte le atlete del roster hanno potuto saggiare il campo, in un clima amichevole che ha reso piacevole il ritorno nella palestra di Marzocchino, sempre nel massimo rispetto delle normative anti-covid 19. Questa è stata la prima di diverse occasioni in cui il V.P. Volley si confronterà con altri gruppi in preparazione, con allenamenti congiunti che fanno bene da ogni punto di vista.

“Il punteggio questa sera è relativo, potevamo vincere o perdere ma l’importante era giocare, dopo 3 settimane di preparazione in cui abbiamo lavorato poco 6 contro 6, sulle battute e in ricezione -commenta coach Emanuele Roni- ci siamo principalmente concentrati su un lavoro di prevenzione, essendo diverse atlete ferme da mesi, e su un po’ di tecnica; questa partita mi serviva dunque per vederle giocare e delle situazioni tattiche che abbiamo lavorato ho già intravisto a tratti qualcosa.” L’allenatore si dice soddisfatto dello spirito messo in campo dalle sue atlete, una giusta voglia di giocare che potrà mettere in risalto la qualità di tutta la squadra.