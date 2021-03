“Buon Complenno Gabriele D’Annunzio” – Il Gruppo GoVersilia festeggia in Versiliana e al Pontile di Tonfano i versi del poeta.

Le recenti normative atte a fronteggiare l’emergenza sanitaria causata dal Covid-19, tra le quali il “coprifuoco”, hanno fatto piombare nel silenzio il centro storico della città di Pietrasanta, la Marina e la Versiliana. Una quiete, quella attuale, diversa da tutte le altre, che avvolge opere d’arte e paesaggio come l’incantesimo dei rovi sulle mura dei castelli fiabeschi. E’ proprio in questa atmosfera che ricordiamo Gabriele d’Annunzio, nel giorno del suo compleanno. Il Vate, nel raccontare le sue “città del silenzio”, aveva come filo conduttore la narrazione, e al contempo celebrazione, di un passato importante. Una storia di grandezza, arte e armonia. L’auspicio è che tutto ciò venga nuovamente vissuto, quando l’epidemia sarà soltanto un ricordo, perché la speranza alberga nei nostri cuori solo se, con lungimiranza, riusciamo a vedere oltre l’orizzonte.

Dobbiamo essere i piu’ attenti ed accurati custodi dei pensieri e delle idee che sopravvivono al tempo, che non invecchiano con esso, preziosi tesori da salvaguardare e maneggiare con molta cura, perchè destinati a non fermarsi per l’eternità. Così 8il Gruppo Facebook Goversilia ha ritenuto di festeggiare il Vate presso la Versiliana e il Pontile di Tonfano. E’ un po’ come se il rumore della pioggia nel pineto, e chi lo aveva trasformato in versi, fossero tornati per un breve ma intenso istante in quei luoghi che furono di grande ispirazione.

GoVersilia omaggia D’annunzio con un video molto significativo, per poterlo vedere è sufficiente cliccare sul link di seguito https://youtu.be/SFM3pHiUBqw.

In questa sequenza di immagini e musiche, vengono recitate le opere del grande poeta. Gabriele Tizzani, che è anche il narratore, ha accuratamente selezionato il soundtrack, tratto dalla colonna sonora di “High Road to China”, un film uscito in Italia con il titolo “Avventurieri ai confini del mondo”, interpretato da Tom Selleck, nel quale vengono raccontata le vicessitudini del Raid Roma-Tokio, il volo aereo attraverso l’Eurasia ideato da Gabriele d’Annunzio e compiuto dal pilota e collaudatore Arturo Ferrarin, insieme al motorista Gino Capannini, tra il 14 febbraio e il 31 maggio del 1920.