‘BUON COMPLEANNO CAPANNORI!’: IMPORTANTE PROGRAMMA DI EVENTI NEL FINE SETTIMANA DELLA RICORRENZA DEI 200 ANNI DI ISTITUZIONE DEL COMUNE

Tanti gli eventi con cui il prossimo fine settimana l’amministrazione Menesini celebrerà l’importante ricorrenza dei 200 anni dell’Istituzione del Comune di Capannori, che ricade domenica 24 settembre. Le iniziative prenderanno il via venerdì 22 settembre per poi concludersi domenica 24 settembre con una grande festa in piazza Aldo Moro.

“Dopo un importante e intenso percorso partecipativo e la realizzazione di molte iniziative che hanno visto la collaborazione di numerose realtà locali, che ringrazio, siamo giunti al giorno dell’importante compleanno del nostro Comune che festeggeremo durante il prossimo fine settimana con iniziative ed eventi speciali aperti a tutta la cittadinanza che coinvolgeranno la comunità religiosa e civile del nostro territorio -afferma il sindaco, Luca Menesini. Sarà per me un onore e un’emozione conferire le varie onorificenze pensate per questa occasione riconoscendo l’impegno e il talento di persone che hanno contribuito a far crescere Capannori e a farla conoscere oltre i suoi confini. Siamo inoltre molto soddisfatti di proporre ai cittadini di Capannori e non solo un’occasione di riflessione collettiva di alto profilo come quella che sarà proposta da Massimo Recalcati. Riteniamo sia oggi fondamentale, in occasione dei 200 anni del Comune, condividere pubblicamente una riflessione sul ruolo che svolge la solidarietà, il rispetto, la collaborazione fra persone e fra persone e Istituzioni nel modellare la società, i rapporti, le dinamiche sociali. Ascolteremo per la prima volta l’Inno di Capannori che diventerà un altro elemento distintivo del nostro Comune, e sarà eseguito in occasione degli eventi istituzionali di maggiore rilievo. Uno degli obiettivi del Bicentenario è anche quello di valorizzare le caratteristiche peculiari, i valori distintivi e i simboli di Capannori”.

Il programma dei festeggiamenti che va sotto il titolo ‘Buon Compleanno Capannori!’ inizierà venerdì 22 settembre alle ore 21 al Santuario della Madonnina di Capannori con un incontro di preghiera con i parroci del capannorese aperto a tutta la cittadinanza intitolato ‘La civiltà dell’amore per una comunità plurale’. Sabato 23 settembre alle 9.15 si terrà un consiglio comunale straordinario durante il quale sarà conferita la Cittadinanza onoraria a Enrico Fernandez Affricano, scampato dalle persecuzioni razziste grazie all’aiuto dell’amministrazione comunale del tempo e della comunità capannorese che ha mantenuto un forte legame con Capannori, Paul Connett, professore emerito di chimica alla St.Lawrence University nello Stato di New York e ispiratore della strategia Rifiuti Zero a livello mondiale, che ha contribuito in modo decisivo a sviluppare il modello Rifiuti Zero di Capannori, Stefano Gori, pluripremiato atleta paralimpico, promotore dello sport inclusivo, attraverso un’intensa attività di divulgazione soprattutto nelle scuole, Sandro Becheroni, che per 17 anni è stato allenatore della società Pallavolo Nottolini di Capannori ed ha ottenuto risultati di rilievo con questa società e con altre squadre in cui ha svolto il ruolo di allenatore. Durante l’assemblea consiliare saranno anche nominati 13 ‘Ambasciatori di Capannori’: Matteo Santangelo, astronomo, punto di riferimento scientifico dell’Osservatorio astronomico di Capannori, divulgatore scientifico in campo astronomico; Paola Massoni, soprano lirico, autrice di testi di spettacoli teatrali musicali, poesie, racconti, compositrice, pianista e attrice, fondatrice della Scuola di Musica Ass. Kalliope, Accademia della Voce Artistica, ha ottenuto prestigiosi riconoscimenti anche a livello nazionale, grazie a produzioni originali e innovative, a partire dall’opera lirica; Cristina Picchi, videomaker e regista di livello internazionale. Ha raccontato il territorio di Capannori con sguardo originale e creativo ed oggi espressione di punta per la nostra comunità nel settore cinematografico e dell’audiovisivo; Roberto Giovannini, documentarista e appassionato di storia locale e storie del territorio. Capace di creare attraverso il documentario un legame tra Capannori e numerosi luoghi in tutto il mondo. Prezioso e fondamentale il suo contributo alla riscoperta e al racconto di Carlo Piaggia; Distretto cartario della Piana Lucchese, motore produttivo del nostro territorio e veicolo di occupazione, sviluppo e ricchezza con la capacità di interrogarsi sui temi della sostenibilità e di innovare processi produttivi verso un orizzonte di transizione ecologica; Associazione Ville e Palazzi Lucchesi, promotrice di attività di valorizzazione e sviluppo del sistema delle Ville e dei Palazzi Lucchesi, a partire dalla pluriennale esperienza del Premio Nazionale Ville Lucchesi e delle numerose pubblicazioni e iniziative che hanno favorito la crescita di uno dei fattori attrattivi e identitari del nostro territorio; Simone Bianchi, disegnatore e illustratore di fama internazionale, a partire dal suo studio in Capannori i suoi protagonisti viaggiano in tutto il mondo, contribuendo in modo rilevante alla crescita e al riconoscimento del mondo del fumetto, come dimensione innovativa e creativa dell’arte e della cultura; Ivano Fanini, imprenditore e protagonista del mondo dello sport, icona del ciclismo nazionale ed internazionale, espressione autentica dell’identità capannorese e del fare della propria passione una attività apprezzata e riconosciuta a livello internazionale; Italcanna, azienda leader mondiale nel settore delle canne da pesca, punto di riferimento sul territorio per appassionati e professionisti di questo sport, simbolo della capacità della piccola e media impresa territoriale di ottenere successi e visibilità internazionale grazie alla qualità delle produzioni; Caterina Rocchi, presidente Manga School, creatrice di un polo di riferimento sul territorio di Capannori per giovani talenti provenienti da tutto il mondo nell’ambito del disegno Manga, sapendo coniugare l’esplosione di un genere letterario, con opportunità concrete per i giovani di sviluppo di competenze creative; Valter Nieri, appassionato e grande animatore e promotore del tessuto sportivo, grazie al Premio Fedeltà allo Sport ha portato a Capannori i massimi rappresentanti delle principali discipline sportive contribuendo a rafforzare la comunità sportiva locale e a promuovere il territorio e le sue eccellenze; Centro Culturale Compitese, cuore pulsante del Borgo della Camelia, della Mostra dell’Antica Camelia della Lucchesia e del Camellietum Compitese, Giardino di Eccellenza. In oltre 50 anni di attività è riuscito a creare comunità, lavoro, sviluppo, bellezza in un borgo rurale del territorio, che oggi è riconosciuto in tutto il mondo come patria della Camelia, punto di eccellenza della Città di Capannori e luogo simbolo del vivere slow; Stefano Picchi, musicista e compositore di grande sensibilità e bravura, che vanta una partecipazione al Festival di San Remo. Insieme all’attività autoriale ha saputo sviluppare progetti e occasioni per promuovere e diffondere l’arte e la musica tra i giovani del territorio lucchese diventandone un punto di riferimento.

Nel corso del consiglio comunale verrà consegnato anche consegnato il Premio ‘Città di Capannori’.

Sarà Massimo Recalcati, psicoanalista e saggista di fama nazionale e internazionale, ad aprire i festeggiamenti di domenica 24 settembre, giorno esatto del compleanno del Comune, con una lectio magistralis dal titolo “Che società vogliamo? Comunità, persone, Istituzioni” che si terrà alle ore 15.30 in via Carlo Piaggia, nel centro di Capannori. Recalcati guiderà il pubblico in una riflessione sulle relazioni fra individui, fra individui e comunità e individui e istituzioni come elementi chiave per comprendere alcuni fenomeni sociali e culturali che oggi occupano le pagine di cronaca, ma anche come punti di partenza per poter cambiare la società e trasformarla nella società sognata.

Per l’evento saranno posizionati un palco e le sedie in strada, che ovviamente sarà chiusa al transito. In caso di pioggia l’evento si sposterà in chiesa.

Precedentemente alle ore 15.00 le campane di tutti i paesi suoneranno a festa. Al termine della lectio magistralis un corteo raggiungerà il la sede comunale.

I festeggiamenti proseguiranno a partire dalle ore 17.30 in piazza Aldo Moro, di fronte alla sede comunale, con la ‘Festa del Bicentenario’. Interverranno il sindaco Luca Menesini e il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. A seguire ci sarà una esibizione musicale di tutte le bande e le corali del territorio. Per la prima volta sarà eseguito l’inno di Capannori ‘ InneggiAMO Capannori’, che è stato selezionato da una qualificata giuria tecnica al termine di un avviso pubblico. Il testo dell’inno è stato scritto dalla giovane Marta Terziani e a comporre la musica e curare la partitura è stato Stefano Petrognani, direttore e organista del Coro parrocchiale di Segromigno in Piano (in questo caso allargato a quello della Comunità S.Gemma), mentre a curare l’arrangiamento dell’inno per banda è stata la Filarmonica ‘G. Puccini’ di Segromigno in Monte grazie al maestro Marco Bartolomei.

La manifestazione si chiuderà con una pastasciutta per tutti.