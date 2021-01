Buon anno a tutte e a tutti, con un grande abbraccio pieno di fiducia, pieno di bellezza.

Abbiamo grandi progetti per il 2021 per la nostra comunità, per il nostro territorio e siamo già al lavoro per realizzarli, con i buoni propositi di restare uniti nelle difficoltà, di superare insieme i momenti più bui, di costruire un nuovo rinascimento per Coreglia e di esserci sempre, con fatti, progetti e soluzioni, per non lasciare indietro nessuno.

Il 2021 sarà un anno di rinascita, ne sono certo.

Il Covid-19 non ci fermerà. Anzi, ci darà ulteriore spinta per trovare proprio nella collaborazione, nell’innovazione, nella capacità di agire e di tessere le fila della nostra comunità, la forza per andare avanti e guardare avanti.