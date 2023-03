BUOI AL GIOGO

Nella campagna di appena ieri con la primavera cominciava il lavoro anche per i buoi, animali possenti per i grandi lavori…

Per questo veniva loro posto il giogo, l’attrezzo di legno sagomato che si pone al collo dei bovini per attaccarvi il carro o l’aratro. L’aggancio tra il giogo e l’asta del timone del carro era effettuato tramite un lungo e robusto chiodo, detto caveja. Il giogo è un attrezzo concepito fin dall’antichità per la trazione animale, ed è rimasto praticamente uguale per secoli.

Il giogo obbliga l’animale a chinare la testa, soprattutto sotto lo sforzo del tirare, e forse nasce da qui il senso figurato del giogo come simbolo di sottomissione, assoggettamento, schiavitù.