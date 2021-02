Bullismo, giallo su un episodio in una scuola lucchese

Un bambino di 7 anni è stato refertato al pronto soccorso per alcuni lividi e graffi che sarebbero stati provocati da compagni di scuola durante un atto di bullismo. Ma le maestre hanno un’altra versione.

L’episodio sarebbe avvenuto alcuni giorni fa in un istituto di Lucca durante la ricreazione.

Stando al racconto dei genitori mentre due bambini di poco piu’ grandi lo tenevano un terzo lo avrebbe afferrato per il collo. A segnalare quanto accaduto alla scuola i genitori del bimbo piu’ piccolo. La dirigente scolastica, dopo alcuni approfondimenti interni e un tentativo di mediazione, ha preferito informare le forze dell’ordine cui tocchera’ far luce sull’accaduto.

Le maestre che sorvegliavano la ricreazione avrebbero infatti riferito l’episodio in maniera diversa, segnalando alla preside un litigio tra bambini durante il quale sarebbero partiti calci e sputi e per il quale gli alunni sono stati fatti mettere a sedere per calmarsi.

fontenoitv