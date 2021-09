Bruno Russo ” Monito a Pagliuca, ma è un grandissimo allenatore “

CALCIO C – Ospite di “Curva Ovest” il dirigente rossonero ha chiarito che non saranno ammessi altri comportamenti sopra le righe di Pagliuca che però a suo avviso è un magnifico allenatore. Intanto la squadra prepara la difficile trasferta di Chiavari contro la Virtus Entella. Domenica scende in campo anche la Femminile di Tarantino per la Coppa Italia.

“La Lucchese non ammetterà altri comportamenti poco consoni e che hanno già portato a squalifiche ridondanti e dannose. Ma farà di tuto per sostenere e aiutare Guido Pagliuca a smussare gli angolo spigolosi del carattere anche perchè lo consideriamo un grande allenatore”. Parole e musica di Bruno Russo ospite giovedì sera della seconda puntata stagionale di Curva Ovest. Un’ora e mezza filata via tutta d’un fiato e dove si sono affrontati i temi più scottanti e delicati della vita rossonera a 360 gradi. Intanto la truppa di Pagliuca prosegue nella sua preparazione in vista della trasferta di domenica prossima (ore 17,30) sul campo della forte Virtus Entella. A Chiavari sarà ancora Riccardo Carbone ad andare in panchina (arcinoto che Pagliuca e Fracassi sono squalificati) anche se sarà il 45enne tecnico di Cecina a preparare la delicata sfida. Si conta sul recupero di elementi-cardine quali Nanni e Picchi da cui dipenderà anche il modulo tattico: 3-52 oppure 4-3-3. Una gara dove Coletta & C.

cercheranno un sollecito riscatto dopo la sconfitta col Cesena ma al cospetto di una delle grandi del torneo. Sarà una domenica a forti tinte rossonere. Alle 14,30, quindi in anticipo di tre ore rispetto al match di Chiavari, al Porta Elisa farà il suo debutto anche la Lucchese Femminile che ospiterà il Pontedera nella prima giornata del girone di Coppa Italia, fase eliminatoria. Nazzareno Tarantino, tecnico delle rossonere, si è detto soddisfatto del lavoro finora svolto ma è anche consapevole che la squadra va completata e che devono rientrare alcune infortunate. La Coppa Italia, nel girone ci sono anche Pistoiese ed Arezzo, servirà come test in vista del campionato di serie C. Torneo mai così bello, affascinante e difficile con 16 squadre e 30 partite da sciropparsi anche nel Nord Italia. A tal proposito il debutto porterà Moni & C. il 10 ottobre sul terreno del Real Meda nell’hinterlnad milanese. La prima in casa la domenica seguente sarà già derby con l’Arezzo.