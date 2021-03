BRODO CON LE CROSTE DI PARMIGIANO

anche a me è sembrato strano la prima volta che l’ho sentito dire ma non c’è proprio niente di strano in questo brodo.

Innanzitutto si può usare al posto della minestrina col dado, molto più salutare e saporito, poi un pò di questro brodo con i passatelli o con i tordellini sostituisce un brodo di carne, usatelo proprio anche come insaporitore delle vostre preparazioni, ne sarete sorpresi.

Le croste poi sono speciali fritte, arrostite oppure potrete seguire i seguenti consigli.

– Aggiungerle a zuppe e minestroni per dare un sapore più deciso.

– Aggiungerle alla salsa di pomodoro durante la cottura, e toglierle quando il sugo è pronto.

– Aggiungerle allo spezzatino durante la cottura.

– Aggiungerle al brodo per insaporirlo.

– Usarle per fare la pasta al burro: raschiarle bene, farle a tocchetti piccoli, quando l’acqua inizia a bollire insieme al sale buttare i pezzetti di crosta, poi scolare e condire con il burro.

– Per fare il pane inserendo nell’impasto delle croste di parmigiano, ammorbidite nel latte, e tritate.

– Tagliate a pezzetti, un po’ grosse, e cotte insieme alla pasta e fagioli o pasta e patate.

– Per mantecare i risotti.

– Mangiate calde, dopo averle fatte “abbrustolire” sul fuoco o in una padella.

Per il brodo si mette acqua abbondante in una pentola, si mettono le croste e si cuoce a lungo, si sala da ultimo per correggere il sapore, pepe se vuoi metterlo.

Mangiatele sempre ben calde altrimenti induriscono, tu hai altri consigli da dare ???