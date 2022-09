Brindisi, uomo uccide la ex e poi si impicca

Di Alba di Palo

BARI – Ha esploso due colpi di fucile contro la donna con cui aveva avuto una relazione e poi si è impiccato. È quanto accaduto questa mattina intorno alle sette a Villa Castelli, in provincia di Brindisi, dove un 52enne del posto ha ucciso con due proiettili calibro 12 la sua ex 46enne con cui continuava a sentirsi. La donna stava raggiungendo la sartoria in cui lavorava quando è stata assassinata.

L’uomo, dopo averla uccisa, ha raggiunto il garage della sua abitazione non lontano dal luogo del delitto e si è impiccato. A dare l’allarme sono stati i residenti della zona dopo aver sentito i colpi di arma da fuoco.

Due colpi esplosi a distanza ravvicinata non hanno dato scampo a Giuseppina Fumarola, la donna di 46 anni ammazzata questa mattina intorno alle sette a Villa Castelli, in provincia di Brindisi. A premere il grilletto di un fucile calibro 12 è stato il suo ex compagno Vito Sussa, 52enne anche lui di Villa Castelli. L’uomo dopo averla assassinata si è impiccato nel garage della sua abitazione.

Il delitto si è consumato mentre la donna stava raggiungendo la sartoria in cui lavorava. I proiettili l’hanno raggiunta entrambi al petto e al braccio sinistro. Sull’accaduto indagano i carabinieri che hanno acquisito le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza della zona.