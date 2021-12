Brinate nelle campagne lucchesi (foto Massimiliano Bernini)

Anche Lucca orto botanico dentro città va sotto zero di minima (vediamo poi la stazione di Montecarlo sui – 3 ma sicuramente abbiamo raggiunto valori più bassi in aree non di città).

In Val di Serchio (salendo) si va oltre – 4 per Barga e Camporgiano.