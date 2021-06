Brillante, Sinistra Civica e Ecologista – Henraux spa: ancora lavorazioni difformi dalle autorizzazioni

Nel dibattito e le prese di posizioni sulla questione dell’estrazione lapidea in Versilia – e in tutto il comprensorio del marmo – abbiamo letto prese di posizioni, a dir poco, parossistiche.

Lo scopo era evidente: invitare a schierare”truppe” o di qui o di là. E nel mezzo i lavoratori e le loro organizzazioni sindacali, sottoposti ad infame ricatto occupazionale.

Quanto accade è evidente. Proviamo a fissare qualche punto:

1 – l’escavazione del marmo ha portato ad un incremento della produzione che non ha le dovute ricadute economiche sul territorio. E’ sufficiente contare i laboratori chiusi che si incontrano da Stazzema fino a Pietrasanta, passando per Seravezza per rendersene conto

2 – le quantità di marmo estratto sono fuori da qualsiasi controllo pubblico e sulla veridicità dei dati di produttività e redditività forniti esclusivamente dai diretti interessati – le aziende – è lecito sollevare più di un dubbio ( non ci vogliono esperti per capirlo ma e sufficiente “masticare” un pò di conoscenza sulle cave per capirlo)

3 – con questi ritmi nello sfruttamento dei fronti di cava ppre chiaro che il contesto economico ed industriale dell’area non riesce ad allinearsi alle esigenze del rispetto ambientale

4 – da parte delle imprese è partita un’ampia azione tesa ad ottenere ampliamenti indiscriminati delle attività, con piani faraonici e dilatazione dei punti di estrazione sulla maggior parte di fronti possibili, tali da conquistare una forte posizione di controllo sul territorio per il prossimo decennio; e per marciare in questa direzione sono pronte allo scontro e ad alimentare strumnetalmente un conflitto sociale

5 – nell’opinione pubblica si fa spazio la consapevolezza che il “magico” legame tra tradizioni, marmo e territorio si è infranto.

6 – le associazioni ambientaliste stanno a buona ragione richiamando l’attenzione delle autorità preposte al controllo su situazioni ed episodi noti a chiunque decida di fare due passi in montagna.

QUINDI?

Quindi è necessaria una seria e consapevole assunzione di un’iniziativa politica, istituzionale e sindacale che da un lato ponga le attività estrattive sotto una “sorveglianza speciale” e con un effettivo controllo del materiale estratto ma che rivendichi al tempo stesso la necessità che il marmo estratto venga lavorato in zona senza se e senza ma.

A beneficiarne sarebbe l’occupazione locale consentendo anche un travaso tra addetti alle cave e addetti alla trasformazione

Il settore per avere un futuro deve necessario puntare sui marmi pregiati, ammodernare la tecnologia di escavo e taglio per far cessare l’inquinamento delle falde e dei corsi d’acqua, fermare la frantumazione delle montagne per ridurle in polvere, cessare progressivamente ma in tempi certi le attività di scarso pregio e con numero modesto di addetti.

E’ necessario l’avvio di un processo dal quale emerga una nuova e diversa visione del settore.

QUELLA ATTUALE ESPRESSA DALLE IMPRESE NON CORRISPONDE AGLI INTERESSI GENERALI DEL TERRITORIO E DEI SUOI ABITANTI E NEPPURE A QUELLI DEI LAVORATORI

Dunque, se politica e sindacati non si collocheranno alla testa di questa netta conversione dell’uso della risorsa naturale, incalzando le imprese, i contrasti tra estrazione e settori sempre più ampi della società civile saranno inevitabilmente destinati ad accentuarsi.

A rimetterci saranno alla fine sempre e soltanto i lavoratori ai quali va garantito un futuro in una nuova prospettiva.

