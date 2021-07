BRILLANTE PER SINISTRA CIVICA ECOLOGISTA – ELEZIONI COMUNALI A MASSAROSA

ELEZIONI COMUNALI DI MASSAROSA

Sia le fughe in avanti che le resistenze tattiche non portano da nessuna parte.

A dichiararlo è Rosario Brillante, ex candidato alle Regionali per Sinistra Civica Ecologista e membro versiliese del Coordinamento Provinciale dell’Associazione politica regionale SCE, che in Regione Toscana esprime l’Assessora al Sociale Serena Spinelli.

Riferendosi al varo della coalizione annunciata dal Pd che a Massarosa comprenderebbe Art 1 e il Movimento 5 Stelle aggiunge “ la politica fatta a tavolino e con gli sgarbi reciproci non corrisponde alla domanda di trasparenza che proviene dalla società civile e difficilmente potrà essere vincente”.

I due principali schieramenti, Pd da una parte e Sinistra in Comune dall’altra, portano già la responsabilità della prima clamorosa frattura consumata tra loro alle ultime elezioni: frattura che aprì le porte alla peggiore destra mai vista in Versilia.Ripetere quello scenario non sarà né capito né accettato dai cittadini ed aggiungere qualche sigla politica non sarà di nessuno aiuto.

E non ci sarebbero i buoni da una parte e i cattivi dall’altra, questo sia chiaro per entrambi i contendenti.

Rappresenterebbe solo l’umiliazione di quelle energie popolari che con una ventata di partecipazione hanno costretto Coluccini ad andarsene.

Condivido e apprezzo la serietà manifestata da Zinzio nel ritirare la sua candidatura. Ora si fermino le macchine e cerchiamo tutti assieme una soluzione.

E non si parli solo di nomi ma anche delle cose da fare.

Il Comune di Massarosa se ben guidato da un gruppo sodale, leale, aperto ad una nuova partecipazione civica, potrà attingere a consistenti risorse finanziarie del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e cambiare in positivo il futuro della nostra comunità. Servono idee e progetti.

Massarosa 15 luglio 2021