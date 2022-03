Briccole Special – Un giro in moto molto speciale!

È arrivata la PRIMAVERA!!

Come ogni anno, ormai alla quinta edizione, il risveglio primaverile e il clima solare che ci circonda in questo periodo fanno venire voglia di farsi un giro, un giro in moto. Il rombo dei motori, come leoni che ruggiscono, l’adrenalina nel cuore e il vento che accarezza i nostri visi….montiamo sulla sella per vivere nuove avventure!!!

Questo giro in moto non è come gli altri ma è molto speciale perché dà la possibilità di vivere nuove esperienze anche a giovani ragazzi con diversabilita’

Essi hanno già sperimentato quei “bestioni” nelle vecchie edizioni, hanno scoperto che i motociclisti non sono burberi come sembrano ma uomini molto gentili e simpatici, somigliano come dicono loro a degli ” orsacchiotti buoni’ con i quali vale la pena ” fare festa”!

E allora tutti in sella, accendiamo i motori e proviamo con i bikers e i loro bolidi una vera esperienza di inclusione!!!

Il ritrovo per i nostri ragazzi per provare le moto è previsto alle ore 12 del 3 aprile di fronte al ristorante LA LAMPARA a Marina di Massa. Nello stesso ristorante i ragazzi pranzeranno insieme ai bikers per ribadire ancora una volta come la diversità favorisca ricchezza di espressione. L’ evento è organizzato dall’ associazione Evolution Thunder di Pistoia in collaborazione con la Cooperativa Sociale Le Briccole Special.

L’ arrivo nel punto di ritrovo per i nostri ragazzi e’ stato possibile dalla generosità e il sostegno dell’Associazione Misericordia di Seravezza che ha dato in prestito i mezzi attrezzati per il trasporto e per far vivere loro una domenica scoppiettante!!