Boxing Day del 25 Marzo: vincono Lekhal e Rossetti, sconfitto Frugoli nei match clou. 

Sabato 25 marzo la nuova sede della Pugilistica Lucchese ha ospitato la sesta manifestazione dell’anno, per un pomeriggio di pugilato in cui lo spettacolo sportivo ha entusiasmato la capiente, ma comunque gremita di pubblico, palestra di pugilato. Quattordici incontri di pugilato hanno infatti animato la giornata, preceduti da due match di Sparring Io.

Aprono le danze, negli scontri a contatto controllato, gli Allievi Raul Fortunato e Noemi Sargentini. Non si smentisce il primo, che vince e porta il suo record nello Sparring Io a 14 vittorie, 1 pari e 4 sconfitte, mentre Sergentini incassa una sconfitta.

Il momento del pugilato olimpionico parte invece con il match tra il pugile di casa Leonardo Fantile e Gabriel Ceccherini (Boxe Salvemini Livorno), valido per i quarti di finale dei Campionati Regionali Junior 60kg. Match molto duro tra due picchiatori, con il livornese che si è spinto spesso al limite della correttezza, ma che alla fine vede uscire sconfitto il lucchese.

Debutto vincente nella categoria élite 75kg per il neomaggiorenne Achraf Lekhal, che grazie ad una bellissima terza ripresa supera Simone Moriconi (Metropolis Viareggio), fighter puro che lo ha impegnato duramente.

È stata poi la volta di Miria Rossetti Busa, salita nella categoria Youth 50kg, impegnata contro Giulia Caccavo (Boxing Club Pro Vercelli). Inizio scoppiettante per l’ospite, mentre Rossetti Busa si chiude sulla difensiva, seppur replicando con precisione agli attacchi avversari. La svolta arriva in fondo alla ripresa, con un potente gancio della lucchese che causa una violenta emorragia nasale alla Caccavo, poi giustamente fermata dal suo allenatore. Con questa vittoria per intervento medico, Rossetti Busa si proietta quindi ai campionati italiani Youth di Roseto degli Abruzzi del 15 aprile.