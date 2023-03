Botte alla proprietaria di una gioielleria; i rapinatori bloccati dalla folla

Quando i cittadini non restano passivi alla delinquenza e agli atti criminali: è il caso di quanto avvenuto a Roma, per la tentata rapina in una gioielleria.

I banditi che avevano anche violentemente picchiata la titolare, sono stati bloccati dalla folla inferocita.

È accaduto in un centro commerciale di Casal Palocco, denominato ‘Le Terrazze’, nell’area sud della Capitale. Tre persone, due donne e un uomo, italiani, hanno fatto irruzione nella gioielleria Monaco e hanno aggredito la proprietaria dell’esercizio: la donna ha resistito, nonostante le botte ed è riuscita ad azionare l’allarme, bloccando i banditi all’interno.

I tre armati con una pistola avevano fatto irruzione nel negozio, tentando di portare via dei gioielli. La donna è invece riuscita a chiudere la porta dell’esercizio commerciale, ma è stata aggredita e picchiata (è stata poi trasportata in codice giallo in ospedale). Quando alla fine sono riusciti a scappare, i tre sono stati fermati dai passanti presenti al centro commerciale, prima dell’arrivo di una volante della polizia e di una gazzella dei carabinieri che li hanno sottratti alla folla: i tre sono stati fermati.

In pochi minuti la polizia, che stava effettuando un servizio di controllo del territorio con la tecnologia “C.o.p.e.” di georeferenziazione, disposti dal questore della Capitale Carmine Belfiore, nei luoghi dove si verificano maggiormente i reati predatori e le truffe agli anziani, ha arrestato le due malviventi e il loro complice, tutti provenienti da Pomezia.