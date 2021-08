“Borsigliana ed i suoi tesori”; presentato il documentario di Abramo Rossi

GARFAGNANA – Grazie ad un progetto dal titolo “I sentieri di Petros” l’associazione Il circo e la Luna e la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca hanno regalato una bellissima serata nel piazzala davanti alla Chiesa Parrocchiale di Borsigliana nel comune di Piazza al Serchio.

La serata aveva lo scopo di presentare in anteprima un documentario realizzato da Abramo Rossi dal titolo “ Borsigliana e i suoi tesori”.

Il video dalla durata di 35 minuti è dedicato in prevalenza alla chiesa e alle sue opere d’arte e tra coloro che hanno portato il proprio contributo c’è l’Arcivescovo di Lucca Paolo Giulietti che coglie aspetti legati al cammino dei pellegrini ma anche all’importanze delle figure religiose nel passato.

Nel video appare con un breve intervista anche il parroco don Vinicio Pedri, recentemente scomparso, oltre a Don Michel attuale guida religiosa della comunità.

Andrea Salani ci spiega il prestigioso trittico e Dino Magistrelli ci ha raccontato la vitalità della locale associazione e tanto altro ancora.

Il titolo del progetto, “I sentieri di Petros”, fa riferimento a Pietro da Talada, il pittore che ha realizzato nel 1400 una serie di opere di alto livello in Garfagnana tra cui proprio il trittico di Borsigliana

Ed è proprio a lui che è dedicato lo spettacolo scritto e interpretato da Michela Innocenti: che per la sua prima, ha raccontato una versione inedita della storia dell’artista, principale esponente del tardo gotico nel territorio dell’appennino tosco emiliano, proponendo una versione innovativa della sua identità.

La serata si era aperta con i saluti del sindaco di Piazza al Serchio Andrea Carrari e dal Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca Marcello Bertocchini.

fontenoitv