Borse, caos banche: tonfo di Deutsche Bank. Milano chiude a -2,2% ed è maglia nera

La turbolenza bancaria, evidentemente, non è finita. E ancora è difficile decifrarla. Mentre si “parla” di altre tre banche americane, c’è il crollo odierno di Deutsche Bank che arriva a perdere addirittura il 15% per poi chiudere con un pesante -9%.

Ma tutto il settore finisce nel mirino, dopo che due altri istituti tedeschi hanno deciso di non richiamare in anticipo dei bond in modo da non doverli sostituire con altri più costosi sul mercato.

Così le banche in profondo rosso (-4,2% l’Euro Stoxx 600 di settore), con Deutsche Bank nel mirino, hanno tenuto in scacco le Borse europee. Gli indici, vittime dell’ansia sulla tenuta del sistema finanziario, hanno chiuso la settimana in netto ribasso, pur riducendo i cali rispetto ai minimi della sessione: Milano, con gli indici bancari quasi tutti negativi, ha ceduto il 2,23%, finendo comunque la settimana con un aumento complessivo di circa un punto e mezzo, Parigi l’1,74%, Francoforte l’1,66%, Londra l’1,26%, Madrid l’1,98% e Amsterdam l’1,58%. In recupero gli indici di Wall Street nel finale di seduta.

Gli investitori, nonostante le “corsa alla rassicurazione” di autorità di regolamentazione, istituzioni e Governi, sono andati a caccia degli anelli deboli della catena. E’ successo negli Stati Uniti – dove traballano altri istituti come Comerica e Keyport e la segretaria al Tesoro Janet Yellen ha convocato una riunione di urgenza del Consiglio di supervisione sulla stabilità finanziaria – e in Europa, dove sotto tiro sono finite appunto Deutsche Bank (-8,6%), che riscatterà in anticipo i titoli Tier 2 subordinati da 1,5 miliardi di dollari a tasso fisso con scadenza al 2028, e due altre banche tedesche, che non rimborseranno i titoli AT1 che avevano l’opzione «call» in arrivo: una scelta a discrezione degli istituti ma che sorprende il mercato perché continuando a tenere in vita quei titoli gli istituti dovranno riconoscere ai possessori rendimenti nettamente più elevati. Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha comunque voluto ribadire la stabilità di Deutsche Bank e dell’intero sistema bancario, ma le sue parole non hanno sopito il malumore delle piazze finanziarie. Segno che “qualcosa” c’è di ancora non bene evidente e chiaro.

È tornata, invece, in equilibrio la seduta di Wall Street dopo la debolezza iniziale dovuta alle nuove turbolenze nel settore bancario causate da Deutsche Bank. I timori sulla tenuta del sistema bancario e sulla crescita dell’economia sono tornati in primo piano anche sulla sponda americana dell’Atlantico, nonostante le rassicurazioni arrivate dalla segretaria al Tesoro statunitense, Janet Yellen, che ha detto che il piano di aiuti d’emergenza a garanzia dei depositi dei clienti di Silicon Valley Bank e Signature Bank, le due banche chiuse due settimane fa, potrebbe essere garantito in futuro anche ad altre banche, se necessario. “Il sistema bancario negli Stati Uniti è ancora molto forte e resiliente, ed è in ottima forma”, ha detto oggi il presidente della Fed di St. Louis, James Bullard. Ma sull’azionario, in calo molti titoli delle banche statunitensi: Morgan Stanley, JPMorgan Chase, Bank of America.

Anche a Piazza Affari, le banche hanno pagato il conto più salato, con ribassi arrivati durante la seduta anche oltre il 6% (alla chiusura Banco Bpm -4,14% , Bper Banca -4,03% e Unicredit -4,05% registrano i cali maggiori). Su Unicredit l’attenzione degli analisti e del mercato, visto il turbine di notizie riguardanti i titoli Additional Tier 1 degli altri istituti, ha riguardato l’arrivo nei prossimi mesi della prima finestra utile per il richiamo anticipato dei titoli. Secondo quanto circolato sul mercato, Unicredit resta intenzionata a richiamare il prestito perpetuo “Additional Tier 1” collocato a maggio 2017 alla prima finestra utile che scatta il 3 giugno prossimo. L’At1 di Unicredit, emesso per un ammontare di 1,25 miliardi, paga una cedola a tasso fisso per i primi 6 anni pari a 6,625% all’anno pagata su base semestrale.

Il mercato però torna a concentrarsi sulle preoccupazioni per lo stato di salute del settore, puntando i riflettori in particolare sulla principale banca tedesca. Nel mese di marzo la quotazione della banca è calata di quasi il 32 per cento.