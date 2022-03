Borsa di studio di 200 euro ai ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado che hanno usufruito dei benefici del “Pacchetto scuola” 2020/21

Per sostenere le famiglie in difficoltà economica il Ministero dell’istruzione ha assegnato una borsa di studio di 200 euro agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado che hanno usufruito dell’intervento “Pacchetto scuola” dei Comuni nell’anno scolastico 2020-2021.

Per il Comune di Lucca, in base al finanziamento ministeriale a disposizione, la borsa di studio viene erogata agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado inseriti nella graduatoria dei beneficiari del “Pacchetto Scuola” anno scolastico 2020/2021 con un Isee fino a 7.125,47 euro. Il contributo è già in pagamento e deve essere riscosso entro il 31 marzo presso qualsiasi ufficio postale del territorio nazionale.

Per maggiori informazioni gli interessati possono contattare lo 0583/442573 nei giorni di martedì e giovedì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00; il mercoledì dalle 9.00 alle 13.00.

