BORGO GIANNOTTI – RUBA UNA SIGARETTA ELETTRONICA ARRESTATO DAI CARABINIERI

BORGO GIANNOTTI – RUBA UNA SIGARETTA ELETTRONICA ARRESTATO DAI CARABINIERI

Ieri mattina i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Lucca hanno proceduto all’arresto in flagranza di un 23enne cittadino italiano, senza fissa dimora, nullafacente con precedenti di polizia, per il reato di furto. Alle ore 12:30 circa, il titolare di un negozio che vende sigarette elettroniche nella via Borgo Giannotti del Comune di Lucca, segnalava alla Centrale Operativa dei Carabinieri di Lucca di avere subito il furto di un dispositivo del valore di 75,00 euro ad opera di un giovane, che approfittando di un suo momento di distrazione, lo prelevava da una vetrina e fuggiva a piedi. Alle successive ore 13:10 i Militari dell’Arma, grazie anche ad un’accurata descrizione fornita dalla vittima, rintracciavano il presunto autore del furto nella Fillungo di Lucca, il quale all’atto del controllo dei Militari veniva ritrovato in possesso della sigaretta elettronica asportata nel negozio poco prima. La refurtiva veniva restituita al legittimo proprietario, mentre l’arrestato, al termine delle formalità di rito, veniva trattenuto nella camera di sicurezza della Compagnia CC di Lucca in attesa dell’udienza di convalida prevista per la mattinata odierna.