BORGO A MOZZANO – UNA REAZIONE INGIUSTIFICABILE

In seguito a giudizi negativi di alcuni cittadini sull’illuminazione natalizia, di cui ci siamo fatti portavoce, come facciamo per qualsiasi segnalazione, il sindaco ha avuto una reazione che non riteniamo consona al ruolo

E’ ormai acclarato che non tolleri critiche al suo operato, ma troviamo inaccettabile che singoli cittadini non possano esprimere un pensiero o una valutazione estetica, su una cosa, peraltro, di secondaria importanza. Tacciare come “discorsi a bischero” (nuovo linguaggio istituzionale) semplici opinioni e tollerare insulti di vario genere subito apparsi sotto al suo post (fra cui un’assessora che parla di “persone mal disposte”) non lo possiamo accettare, almeno finché vivremo in un Paese DEMOCRATICO e CIVILE.

Confidiamo nel fatto che gli amministratori comunali inizino a subire lo stress di questi mesi e che, come già accaduto in passato, si provveda a cancellare questa caduta di stile. Male non sarebbe anche chiedere SCUSA, ma non pretendiamo troppo…