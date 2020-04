BORGO A MOZZANO – UNA BELLA IDEA, NEL PAESE DELLE AZALEE,

In questi giorni il nostro pensiero va a tutti i produttori di azalee del nostro territorio che non potranno vendere il loro prodotto, pronto per questo periodo di primavera, subendo un danno enorme.

Uno dei floricoltori ha avuto l’idea di mettere le azalee in rete con le Misericordie Toscane, riservando un sostanzioso contributo alle MISECORDIE di TOSCANA e DI TUTTA ITALIA dove verrano acquistate o spedite le piante ordinate con un sicuro sistema online. UNA BELLA INIZIATIVA, per saperne di più basta cliccare su: www.vivaigigli.it/ prodotto/ unfiorecontrolapaura/