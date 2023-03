Borgo a Mozzano – Un the con Ignazio..

Un the con Ignazio” è la brillantissima commedia messa in scena dalla Filodrammatica di Gioviano, per la regia dell’amico Frediano Paoli e la partecipazione di bravissimi attori e amici.

Il Teatro Colombo di Valdottavo era davvero gremito: un successo meritato!

PATRIZIO ANDREUCCETTI