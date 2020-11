Oggi un’altra persona nel nostro Comune è stata uccisa dal Covid.

Aveva più di 70 anni e meno di 80, aveva patologie pregresse, ma era una persona, non un numero, non un caso di scuola, e senza il virus poteva vivere ancora a lungo. Esprimo la mia più totale vicinanza alla famiglia e per la persona rivolgo un pensiero profondo, affinché ovunque sia senta la nostra vicinanza.