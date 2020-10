Il corso, voluto e promosso dall’amministrazione, è finanziato da Regione Toscana e completamente gratuito per i partecipanti. È organizzato da Toscana formazione in collaborazione con l’agenzia formativa Percorso e vede la partecipazione di 10 aziende agricole del territorio che attraverso un percorso formativo guidato da docenti universitari. Per 40 ore approfondiranno temi come agriturismo, promozione dei prodotti tipici, agricoltura sociale, fattorie didattiche energie rinnovabili.