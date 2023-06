I negozi piccoli o le botteghe, hanno sempre rappresentato la nostra identità, la comunità e la nostra storia.

Purtroppo però ad oggi, hanno sempre meno sostegno e con essi stanno letteralmente scomparendo anche i centri storici.

Alcuni chiudono per disperazione…altri per una logica di mercato ma, quando un’ attività chiude è una perdita per il nostro territorio, una risorsa che viene a mancare.