Borgo a Mozzano … Terra di Mezzo … sabato 17 giugno la saga del Signore degli Anelli sara’ protagonista al Teatro di Verzura

Borgo a Mozzano … Terra di Mezzo … sabato 17 giugno la saga del Signore degli Anelli sara’ protagonista al Teatro di Verzura … con i proff. Gabriele Colombini, Andrea Santoro e il giornalista Emanuele Cutsodontis, e con la partecipazione del direttore dei Comics di Lucca, Emanuele Vietina, del sindaco di Borgo a Mozzano Patrizio Andreuccetti e di Francesco Poggi. La serata sara’ divisa in due parti, con la prima dedicata al progetto ” Borgo a Mozzano: Terra di Mezzo (2024)”, dove il nostro territorio sara’ protagonista di un evento popolare (2024) che portera’ i luoghi ed i personaggi tolkeniani in diverse aree della valle … dai tunnel della Linea Gotica (“le caverne dei Nani”) a San Bartolomeo (“Gran Burrone e gli Elfi”), dai sentieri sulle colline sopra Borgo e Bagni di Lucca (“trekking nelle Terre Selvagge”), alle gole del canyon della Lima (canoe e rafting) … atmosfere, musica, danze, piatti e costumi della Contea … la seconda parte della serata di sabato sara’ invece dedicata ai temi principali dell’epopea di Tolkien … ” La Terra di Mezzo: e’ solo fantasy ?” per approfondire il confine tra fantasia e realta’, tra mito e storia, tra fiaba e attualita’ … scrive Tolkien … “La fantasia e’ una naturale attivita’ umana, la quale certamente non distrugge e neppure reca offesa alla Ragione; ne’ smussa l’appetito per la verita’ scientifica, di cui non ottunde la percezione. Al contrario: piu’ acuta e chiara e’ la ragione, migliori fantasie produrra’ “. (da “Sulle Fiabe”, in Albero e Foglia)

FRANCESCO POGGI