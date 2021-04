Borgo a Mozzano, ripartono le vendite delle azalee

VALLE DEL SERCHIO – Sul fatto che i fiori dei rododendri sono bellissimi non ci sono dubbi e forse è per questo che sono molto apprezzati da ogni parte del mondo. Tra i rododendri più conosciuti c’è l’ampia famiglia delle azalee e tutti sanno quanto la valle del Serchio, più esattamente Borgo a Mozzano, sia diventata una delle zone d’Italia più adatte ed anche note, per la coltivazione di questa bellissima varietà.

Oggi si coltivano molte varietà di azalee con fiori bellissimi; molte delle quali rientrano sotto il marchio tutelato di “azalee del diavolo”. Questa ericacea, fiorisce in questo periodo e nelle varietà tardive può arrivare anche alla metà di maggio.

Anche questo settore, come altri, ha sentito fortemente la crisi causata dalla pandemia; lo scorso anno fu una stagione particolarmente difficile in quanto nel momento di mercato l’Italia era chiusa in casa. Quest’anno, le cose sembrano andare un po’ meglio.

Antonio Gigli è uno dei produttori più importanti e qualificati d’Italia; la sua passione, il suo amore per questa varietà è nota a tutti coloro che lo conoscono. Oltre alle nostre telecamere solo a poche persone è riservato il privilegio di visitare la sua collezione privata, un tripudio di colori che sono di buon auspicio, un bel messaggio, per il futuro della floricultura, duramente colpita dagli effetti della pandemia.

