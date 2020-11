Negli ultimi due giorni avevamo avuto un solo caso, le cose sembravano andare per il meglio, quando d’improvviso arriva una brutta notizia. Purtroppo un’altra persona ha perso la vita a causa del virus. È la quarta nel Comune di questa ondata autunnale. Aveva più di 80 anni, ma fino a poche settimane fa era in forze ed aveva una vita sociale attiva.

Ci saranno ancora giorni migliori, così come è possibile che vi siano di nuovo giorni tristi come questo. Dobbiamo resistere, senza mai demordere, e gettare il cuore oltre l’ostacolo anche in nome e per conto di chi abbiamo perso per strada.