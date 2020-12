BORGO A MOZZANO – Oggi nel Comune abbiamo avuto 6 casi di Covid:

5 Borgo, 1 Valdottavo. La situazione non si attenua, ma va detto che le molte positività degli ultimi giorni sono da ascriversi a nuclei familiari grandi. Questo per le persone coinvolte non vuol dire nulla, ciò che conta è che stiano bene e che siano negative quanto prima, ma certamente spiega meglio la divulgazione dei contagi.

Per Natale il governo cambierà le regole, ci si potrà spostare tra comuni (aspettiamo di sapere i dettagli), ed è un fatto giusto, ma non deve essere concepito come un modo per fare baldoria, altrimenti far impennare i contagi è un volo. Giusto potersi vedere per quello che le feste rappresentano per ognuno di noi, per le nostre famiglie.