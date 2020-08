Nel nostro Comune abbiamo una famiglia in quarantena, collegata ai casi Covid di Fornaci di Barga. Ogni componente ha effettuato i primi tamponi, per fortuna risultati negativi. Nei prossimi giorni ne verranno effettuati altri.

Rinnovo a tutti la raccomandazione di prudenza; non rinunciamo alle nostre vite ma torniamo a fare l’opportuna attenzione.

Mi raccomando, ci conto