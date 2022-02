In concomitanza al mercatino si terrà anche una EDIZIONE SPECIALE IN ANTEPRIMA dedicata alla FESTA DELLA DONNA

Alle ore 11 la Vicesindaco Roberta Motroni inaugurerà la mostra fotografica “SULLA PELLE DELLE DONNE” realizzata da Ester Mai e Michela Bartolini. La mostra resterà allestita nell’atrio del palazzo Comunale e sarà visitabile tutti i giorni fino a domenica 3 aprile.

Alle ore 16,30, in piazza XX settembre, andrà in scena lo spettacolo …NON SOLO PER LE DONNE, note musicali, riflessioni e intrattenimento con Laura De Luca, ex corista di Fabrizio De Andrè, Paola Bonin, interprete particolare di canzoni latino/americane che canterà brani di Violeta Parra, Mercedes Sosa ed altre, Sabrina Mancini, solista e corista professionistica.