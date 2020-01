Borgo a Mozzano: Lutto cittadino per il giorno del funerale di Giulia

“Per la piccola Giulia, per la sua famiglia, proclamiamo lutto cittadino per il giorno del funerale – scrive il Sindaco di Borgo a Mozzano Patrizio Andreuccetti – Ancora non ci è dato sapere quando si terrà, in ogni caso predisponiamo un provvedimento ufficiale. Per quel poco che possiamo fare, mi sembra la cosa più opportuna – conclude Andreuccetti – Siamo tutti sconvolti”.

Sulla vicenda interviene anche il Sindaco di Pescaglia Bonfanti:

“Ci sono cose che lasciano senza fiato. Ci uniamo al cordoglio di una comunità intera per questa terribile tragedia. Un abbraccio va alla mamma e al papà, già insegnante a Pescaglia”.