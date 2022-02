Ci tengo a comunicare che la nuova caldaia è in fase di installazione e che da lunedì sarà pienamente funzionante.

Ci scusiamo per i 10 giorni in cui ci si è dovuti arrangiare con le stufe, ma non potevamo fare altrimenti. Ringrazio personale scolastico, famiglie e bambini tutti per la pazienza e la cortese collaborazione.

Grazie anche ai nostri operai e uffici per come hanno affrontato la situazione e prontamente risolto il problema.