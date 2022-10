Orgoglio Comune una soluzione concreta e non i soliti slogan: installazione gratis dei pannelli fotovoltaici per le famiglie

Da questa amministrazione abbiamo letto e riletto spesso e volentieri slogan apostrofati sempre dalla parole “aiutare chi è in difficoltà” o “sostenere chi è nel disagio”ma, come dimostrato, tale apostrofo più volte è stato cancellato.

Così esordiscono i consiglieri: Lorenzo Bertolacci, Yamila Bertieri, Enza Brunini e Indro Marchi.

Sì pensa piuttosto a fare seminari per fare capire alle gente la povertà ma, non a trovare misure concrete o idonee a combatterla -aggiungono i consiglieri eletti.

Pensiamo al caro energia, questione nazionale e inevitabile.

Ma, se invece che pensare all’illuminazione artistica la maggioranza avesse prodotto idee come quella di un sindaco di un comune dell’alta Italia e di centrosinistra, male non avrebbe fatto.

Ci riferiamo al progetto di fare installare pannelli fotovoltaici sui balconi delle case per coloro che non dispongono di tali impianti e gratuitamente (metà li paga la società l’altra metà dovrà essere anticipata dall’utente che, rimanendo cliente della medesima, se lo vedrà rimborsare in bolletta nel giro di due anni cedendo all’azienda il bonus energia che gli consentirebbe invece di ammortizzare metà dell’impianto in 10 anni).

Due sono gli obbiettivi: sostenere le famiglie e le imprese durante l’invernata 2022-2023, aiutandole a contenere le spese in bolletta.

Ottimizzare il consumo energetico e diminuire il costo (in bolletta) che sarebbe anche un esempio perfetto di economia green.

È ben noto infatti, l’ impegno della amministrazione nell’ elogiarsi sempre come protagonista nella battaglie per il rispetto all’ambiente.

A nostro avviso- concludono Bertolacci, Bertieri, Brunini e Marchi- laddove possibile, queste sono vere azioni da prendere in considerazione per poter fronteggiare realmente la crisi energetica che stiamo attraversando