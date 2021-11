BORGO A MOZZANO: INAUGURATA LA PANCHINA ROSSA

Domani, 25 novembre, tante iniziative per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne

Borgo a Mozzano, 24 novembre 2021 – È stata inaugurata stamani, 24 novembre, la panchina rossa del Comune di Borgo a Mozzano, dedicata a tutte le donne vittime di violenza. Donata dai beneficiari del progetto S.A.I. della Cooperativa sociale Odissea, la nuova panchina è stata posizionata in località Ponte Pari.

L’inaugurazione, che si è svolta alla presenza del sindaco Patrizio Andreuccetti, della vice sindaco Roberta Motroni, dell’assessore Donatella Zanotti, degli studenti delle scuole medie di Borgo a Mozzano e dell’Itt “Enzo Ferrari”, dei rappresentanti della Cooperativa Odissea e del centro antiviolenza Non ti scordar di te, anticipa le tante iniziative previste per domani, 25 novembre, per celebrare la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne organizzate dal Comune di Borgo a Mozzano, con la collaborazione della Commissione Pari Opportunità.