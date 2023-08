BORGO A MOZZANO. “GRAVE IL TAGLIO DI UNA PRIMA ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO PAPA GIOVANNI XXIII.

BORGO A MOZZANO. FRATELLI D’ITALIA: “GRAVE IL TAGLIO DI UNA PRIMA ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO PAPA GIOVANNI XXIII. PORTIAMO IL CASO IN REGIONE”

Borgo a Mozzano, 4 agosto 2023 – “Dal SIDI (Sistema Informativo Dell’Istruzione) del MIUR risulta la mancata autorizzazione per il prossimo anno scolastico alla formazione delle tre classi prime nella Scuola Secondaria di I grado “Papa Giovanni XXIII” di Borgo a Mozzano come era invece stato richiesto dall’Istituto Comprensivo. Per questo il Vice Capogruppo di Fdi in Consiglio regionale Vittorio Fantozzi ha presentato un’interrogazione scritta in Regione sul taglio della sezione.

Al momento non sono servite la rinnovata richiesta di attivazione delle tre classi prime inviata dalla Dirigente dell’IC alla Dirigente e agli Uffici scolastici di Lucca-Massa Carrara. Ricordiamo poi che il Consiglio comunale di Borgo a Mozzano ha votato all’unanimità un ordine del giorno contro il taglio di una sezione delle classi prime dell’Istituto comprensivo.

Il taglio di una classe, in un Comune piccolo come Borgo a Mozzano, ha un impatto sociale e comunitario particolarmente forte, abbiamo quindi ritenuto fondamentale portare la questione in Regione.

Non ci piace l’espressione “classi pollaio”. E ci piace ancor men veder compromesso il futuro dei nostri figli” lo dichiarano Vittorio Fantozzi, Vice Capogruppo FDI in Consiglio Regionale, Lorenzo Bertolacci, Capogruppo “Orgoglio Comune” – Comune di Borgo a Mozzano, e Yamila Bertieri, Consigliere comunale “Orgoglio Comune” – Comune di Borgo a Mozzano.