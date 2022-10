In tanti, soprattutto tanti appassionati studenti, ma anche cittadini ed amministratori locali, hanno preso parte all’evento promosso a Borgo a Mozzano per l’iniziativa di Legambiente Puliamo il Mondo. Tutti insieme per prendersi cura del territorio, ripulendolo dai rifiuti abbandonati in una giornata anche dal valoro simbolico e di sensibilizzazione contro l’abbandono dei rifiuti. Una bella squadra composta da quasi 100 persone si è così impegnata con grande profitto nella ripulitura della zona del campo sportivo di Borgo a Mozzano e di un tratto del fiume Serchio. Alla mattinata hanno partecipato anche tre classi prime dell’ITT “E. Ferrari” di Borgo a Mozzano e i volontari del progetto SAI. Tantissimi i rifiuti raccolti e accuratamente differenziati per essere poi trasportati alla stazione ecologica di Socciglia dagli operatori di Ascit: in particolare sono stati trovati copertoni, mattonelle, un tappeto, sedie di plastica e molti rifiuti indifferenziati.

fonte noitv