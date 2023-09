BORGO A MOZZANO. FANTOZZI, BERTOLACCI E BERTIERI: “INACCETTABILE AVERE UNA SCUOLA PRIMARIA PRIVA DI PARCHEGGIO”

Borgo a Mozzano, 28 settembre 2023: “Da anni denunciamo il fatto che la scuola primaria del Comune di Borgo a Mozzano non ha un parcheggio adeguato.

E, come all’inizio di ogni anno scolastico, si ripresenta il problema dei genitori che non sanno dove lasciare l’auto quando vanno a prendere o portare i figli a scuola. Il problema si fa sentire maggiormente all’orario d’entrata perché i ragazzi e i genitori sono costretti a rimanere per strada visto che i cancelli dell’istituto rimangano chiusi fino all’inizio delle lezioni.

Non discutiamo la scelta della scuola, che per ovvie ragioni di sicurezza ha deciso di tenere i cancelli chiusi, ma visto che essa non ha un parcheggio, o un luogo sicuro in cui attendere il suono della campanella, forse sarebbe stato preferibile fare un’altra scelta. I genitori e gli alunni sono costretti ad aspettare di entrare in classe sul bordo della strada, una situazione assai pericolosa visto che a quell’ora passano numerose auto, oltreché gli scuolabus.

La questione si trascina da anni, e ad oggi non vi è una concreta soluzione.

L’ amministrazione guidata dal Sindaco Andreuccetti, nonostante si vanti di avere realizzato una scuola nuova e all’ avanguardia, ha scelto di realizzarla in un luogo – a nostro avviso – inadeguato e obsoleto, tra l’altro difficilmente raggiungibile anche per i mezzi di primo soccorso, visto che le strade che raggiungono l’istituto hanno una carreggiata troppo piccola” dichiarano il Vice Capogruppo di Fratelli d’Italia nel Consiglio regionale della Toscana Vittorio Fantozzi e i Consiglieri comunali di Borgo a Mozzano Lorenzo Bertolacci e Yamila Bertieri.