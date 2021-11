25 NOVEMBRE: BORGO A MOZZANO DICE NO ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE

Borgo a Mozzano, 25 novembre 2021 – Una giornata intensa per dire no alla violenza contro le donne, attraverso molte iniziative dal grande impatto sociale. Così il Comune di Borgo a Mozzano, in collaborazione con la Commissione Pari Opportunità, ha celebrato oggi la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne: nella mattina si è tenuto il flashmob dei ragazzi dell’ITT “Enzo Ferrari” e sono stati distribuiti i fiocchetti arancioni davanti al palazzo comunale.

Nel pomeriggio, invece, è stata inaugurata la sedia rossa per ricordare tutte le donne vittime di violenza e il loro posto nella società. La sedia si trova nell’atrio del comune e vi resterà in modo permanente, insieme al punto informativo contro la violenza di genere.

Sulle due panchine nella piazza della stazione e su quella rossa inaugurata ieri, inoltre, è stata posta una locandina simbolica con la frase “posto occupato”.