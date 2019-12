BORGO A MOZZANO – Convocazione DEL CONSIGLIO COMUNALE, in Seduta Pubblica Straordinaria

BORGO A MOZZANO – Convocazione DEL CONSIGLIO COMUNALE, in Seduta Pubblica Straordinaria Lunedì 30 dicembre 2019, ore 21, Palazzo Comunale

Ordine del Giorno:

1) Verifica quantità e qualità delle aree e fabbricati da destinare a residenza, ad attività produttive e terziarie da cedere in diritto di superficie o di proprietà e determinazione relative prezzo di cessione

2) D. lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i. e DM Ministero Infrastrutture e Trasporti 16.01.2018 n.14, approvazione programma triennale 2020-2022 e elenco annuale 2020 lavori pubblici e approvazione programma biennale contratti, forniture e servizi

3) Aliquote Imposta Unica Comunale (IUC) – Anno 2020

4) Addizionale comunale IRPEF – Determinazioni per l’anno 2020

5) Approvazione della nota di aggiornamento al documento unico di programmazione, triennio DUP 2020-2022

6) Approvazione bilancio di previsione 2020-2022

7) Revisione ordinaria delle partecipazioni societarie (art. 20 del D. Lgs. 175/2016 come modificato dal D. Lgs. 100/2017)

8) Convenzione per il conferimento della funzione di CUC all’Unione dei Comuni ai sensi del D. Lgs. 50/2016 – approvazione

9) Funzione associata del trattamento economico del personale – rinnovo convenzione

10) Transazione su vertenza innanzi al Tribunale di Lucca R.G. n. 1830/2019

11) Comunicazioni del sindaco, degli assessori e dei consiglieri comunali