BORGO A MOZZANO: AGGIUDICATA LA GARA PER LE NUOVE ASFALTATURE

I lavori inizieranno una volta trascorsi i tempi tecnici previsti dalla procedura

Borgo a Mozzano, 23 novembre 2021 – È stata aggiudicata la gara per le nuove asfaltature nelle frazioni di Borgo a Mozzano: i lavori ammontano a 90mila euro e consentiranno di superare alcune delle problematiche del territorio.

Nelle frazioni di Anchiano e Tempagnano saranno ripristinati tratti della pavimentazione in pietra mentre a Diecimo, Domazzano, Partigliano e sulla strada Tempagnano – San Graziano si provvederà alla posa del nuovo asfalto nei punti più critici.

In località Piano della Rocca, inoltre, sono stati affidati i lavori per l’adeguamento della viabilità forestale, in previsione della stagione invernale. L’investimento è di circa 100mila euro ed è finanziato da fondi regionali.

Le opere, se le condizioni meteorologiche lo permetteranno, inizieranno una volta trascorsi i tempi tecnici e burocratici della procedura.