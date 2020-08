Boom di iscritti al rally del Ciocco e della Valle del Serchio: sono 122

Al via ci saranno i migliori esponenti del rallismo nazionale a cominciare da Giandomenico Basso (nella foto) vincitore lo scorso anno e che con Andrea Crugnola è il grande favorito per il titolo tricolore. In lizza tra gli altri anche il lucchese Rudy Michelini leader della classifica del Trofeo Asfalto e secondo nell’assoluto.

Ma il più atteso di tutti sarà ancora una volta Paolo Andreucci. L’undici volte campione italiano porterà al debutto la nuova Peugeot 208 Rally 4. La corsa scatterà sabato mattina alle ore 8 dal Ciocco dove è posto anche l’arrivo previsto alle 19,05. Saranno 11 le PS in programma. Vietato l’accesso del pubblico per le norme anticontagio legate al Covid-19. Potrete comunque seguire tutte le fasi della corsa con le dirette su noitv.