Bonus verde. Conferma dal Milleproroghe

Il decreto rimedia alla “distrazione” della Legge di bilancio e del Decreto fiscale e proroga i termini per la detrazione delle spese sostenute per interventi finalizzati alla sistemazione a verde di giardini, terrazzi e balconi

Il bonus, introdotto nel 2018, era l’unico che il legislatore non aveva prorogato con la Legge di bilancio ed il Decreto fiscale, che invece contengono le proroghe per tutti gli interventi similari (efficientamento energetico, bonus ristrutturazioni ecc.). Il bonus verde consente ai contribuenti di beneficiare della detrazione del 36% delle spese sostenute per la sistemazione del verde di edifici privati, fino ad una spesa massima di € 5mila.

Gli interventi devono riguardare la sistemazione a verde di aree scoperte di pertinenza delle unità immobiliari abitative private, purché già esistenti. Rientrano anche gli interventi effettuati su terrazzi, giardini e la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.