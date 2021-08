Bonus tv 2021, fino a 100 euro su rottamazione: come richiederlo

Sconto del 20% sull’acquisto di un nuovo televisore, a partire da lunedì si potrà fare domanda: non prevede limiti di Isee

A partire da lunedì 23 agosto sarà possibile richiedere il bonus rottamazione tv per l’acquisto di televisori compatibili con il nuovo digitale terreste Dvbt-2/Hevc Main. Il bonus consiste in uno sconto del 20% sul prezzo d’acquisto del nuovo televisore, fino a un massimo di 100 euro, rottamando apparecchi tv acquistati prima del 22 dicembre 2018 che non risultano più idonei ai nuovi standard tecnologici di trasmissione televisiva.