Bonus mobilità, finiscono i fondi. Chi è rimasto fuori è rinviato al prossimo click day (in attesa di nuovi fondi) – di Massimo Tarabella

Tutto rinviato al prossimo click day. In attesa dei nuovi fondi, il bonus mobilità per ora si ferma qui. Finiti in poco più di 24 ore i 215 milioni di euro di incentivi statali stanziati dal decreto Rilancio (pari a circa 600 mila bonus) per l’acquisto di bici, e-bike, monopattini elettrici, segway, bike sharing. Esaurito lo stanziamento non è stato più possibile caricare sulla piattaforma www.bonusmobilita.it i dati richiesti, visto che il sistema, è stato tarato per bloccare l’immissione di nuovi documenti una volta finita la cifra stanziata. “Chi è rimasto fuori dal rimborso è invitato – comunica il ministero dell’Ambiente – a conservare i relativi documenti contabili degli acquisti di beni e servizi incentivati dal Programma tra il 4 maggio 2020 e il 2 novembre 2020”.