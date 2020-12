Bonus mamme single fino a 500 euro: novità in Legge di Bilancio 2021

In arrivo un bonus per mamme single fino a 500 euro con la Legge di Bilancio 2021. Si tratta di una novità introdotta con uno degli emendamenti approvati al testo in dirittura d’arrivo con il via libera della Camera.

Il testo prevede un bonus per le mamme disoccupate o monoreddito che da sole crescono i propri figli. Il bonus mamme che può arrivare fino a 500 euro netti è un contributo mensile riconosciuto in presenza di figli con disabilità.

La Legge di Bilancio 2021 incrementa anche un fondo a favore delle mamme lavoratrici che rientrano al lavoro dopo il parto.

Bonus mamme single fino a 500 euro in Legge di Bilancio

Il bonus mamme single fino a 500 euro è introdotto in Legge di Bilancio 2021 grazie a un emendamento al testo approvato. L’articolo in questione va aggiungersi al rinnovato articolo 66 sul congedo di paternità che sale a 10 giorni. Il testo dell’emendamento approvato che istituisce il bonus per le mamme single con figli disabili autorizza:

“La spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 – che costituisce al contempo limite massimo di spesa – volta al riconoscimento di un contributo mensile, fino a un massimo di 500 euro netti, in favore delle madri disoccupate o monoreddito che fanno parte di nuclei familiari monoparentali con figli a carico con una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento (comma 1).”

Il medesimo emendamento stabilisce che i criteri e l’individuazione delle destinatarie del bonus per mamme single fino a 500 euro, come anche le modalità di presentazione delle domande e relativa erogazione, vengono introdotti con apposito decreto del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il ministero dell’Economia e delle Finanze, da emanarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2021.

Il medesimo emendamento sul bonus mamme fino a 500 euro stabilisce che il “fondo per le esigenze indifferibili” di cui all’articolo 209 della Legge di Bilancio 2021 viene ridotto di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

Rientro al lavoro delle mamme lavoratrici

Non solo il bonus per mamme single con figli disabili perché con la Legge di Bilancio 2021 viene anche introdotto, sempre con emendamento approvato, un provvedimento in favore del rientro al lavoro delle mamme lavoratrici.

In particolare con la Legge di Bilancio 2021 viene incrementato il Fondo per le politiche della famiglia nella misura di 50 milioni di euro per il 2021, “da destinare al sostegno delle misure organizzative adottate dalle imprese per favorire il rientro al lavoro delle madri lavoratrici dopo il parto.”

Anche in questo caso le modalità attuative per l’attribuzione delle risorse di cui sopra vengono definite con decreto del ministero della Famiglia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata.

Il bonus per mamme single con figli disabili e per il rientro al lavoro delle donne dopo il parto, i cui dettagli si avranno solo con i decreti attuativi di quanto disposto in Legge di Bilancio 2021, mostrano la chiara volontà di dare un sostegno alle donne affinché non debbano più scegliere tra famiglia e lavoro.