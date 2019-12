Bonus assunzioni 2020: tutte le agevolazioni per i datori di lavoro

Con il nuovo anno arrivano anche i bonus assunzioni 2020, vale a dire degli sgravi contributivi per chi assume giovani e non solo.

Con la chiusura dell’anno e l’approvazione della Legge di Bilancio 2020 il governo ha confermato degli incentivi per i datori di lavoro, che tuttavia rientrano in piani strutturali e permanenti: come quelli per assunzione di donne e over 50, per i percettori di Naspi e per chi è in cassa integrazione straordinaria.

Confermato anche il bonus assunzione per i beneficiari del reddito di cittadinanza. Tra vecchi incentivi e nuove misure vediamo quali sono i moltissimi bonus assunzioni previsti per il 2020.

Bonus assunzioni 2020, incentivo Occupazione Sviluppo Sud under 35: importo e durata

L’Incentivo Occupazione Sviluppo Sud (meglio conosciuto come “Bonus Sud”), disciplinato dalla Legge di Bilancio 2019 (L. n. 145/2018), consiste in un esonero contributivo in favore delle imprese operanti nel Sud Italia che assumono lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Le regioni che possono accedere all’incentivo si dividono in regioni “meno sviluppate” (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) e regioni “in transizione” (Abruzzo, Molise, Sardegna).

Possono essere assunti:

lavoratori di età compresa tra i 16 e i 34 anni di età (intesi come 34 e 364 giorni), in stato di disoccupazione (art. 19 del D.Lgs. n. 150/2015);

(intesi come 34 e 364 giorni), in stato di disoccupazione (art. 19 del D.Lgs. n. 150/2015); lavoratori con 35 anni di età, e oltre, privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, ai sensi del Decreto (Lavoro) del 17 ottobre 2017.

Lo sgravio, della durata di 12 mesi, può arrivare fino a un massimo di 8.060 euro. L’esonero riguarda solamente i contributi INPS ma non quelli INAIL. La norma non è ancora operativa e bisognerà attendere l’emanazione di un decreto Anpal.

Bonus assunzioni 2020, esonero contributivo under 35: campo di applicazione, importo e durata

È operativo per il prossimo anno anche l’esonero contributivo under 35, originariamente introdotto dall’art. 1, co. 100-108 e 114-115 della Legge di Bilancio 2018 (L. n. 205/2017) e confermato dalla Legge di Bilancio 2020

Esso riguarda i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, dovuti con riferimento alle assunzioni con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al D.Lgs. n. 23/2015, di soggetti aventi meno di 35 anni di età, che rivestono la qualifica di operai, impiegati e quadri.

Lo sgravio è subordinato alla condizione che i soggetti assunti non abbiano avuto (neanche con altri datori) precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

La misura dell’incentivo è pari al 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, da riparametrare e applicare su base mensile. La durata del beneficio è pari a 36 mesi a partire dalla data di assunzione.

Bonus assunzioni 2020, alternanza scuola lavoro: campo di applicazione, importo e durata

L’art. 1, co, 108 della L. n.205/2017 prevede, altresì, due casi nei quali l’esonero è riconosciuto nella misura del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL.

In particolare, l’agevolazione piena è prevista per i datori di lavoro privati che assumono, entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio:

studenti che hanno svolto presso il medesimo datore attività di alternanza scuola-lavoro;

studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.

Nel caso di assunzione di giovani tra i 15 e i 29 anni con contratto di apprendistato professionalizzante i datori di lavoro hanno diritto a uno sgravio contributivo in base al numeri di dipendenti:

con meno di 9 dipendenti hanno un’aliquota contributiva pari all’1,5% il primo anno, al 3% il secondo anno, il 10% il terzo anno;

con più di 9 dipendenti l’aliquota è pari al 10%.

Bonus assunzione laureati d’eccellenza

Un altro bonus assunzione è riservato ai datori di lavoro che stipulano un contratto a tempo indeterminato con giovani under 30 laureati con 110 e lode e dottori di ricerca che abbiano conseguito i titoli tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2019.

Coloro che vogliono ottenere lo sgravio previsto dal bonus assunzione laureati d’eccellenza per il 2020 devono assumere entro il 31 dicembre 2019.

Nello specifico è previsto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, esclusi premio INAIL, per un periodo massimo di 12 mesi dalla data di assunzione e nel limite degli 8.000 euro per ogni assunzione effettuata.

Incentivo contributivo per giovani agricoltori 2020: campo di applicazione, importo e durata

Al fine di promuovere forme di imprenditoria in agricoltura, il DdL di Bilancio 2020 al Capo VI “Misure in materia di agricoltura” prevede un’importante agevolazione contributiva in favore dei lavoratori agricoli autonomi, e nello specifico per i Coltivatori Diretti (CD) e Imprenditori Agricoli Professionali (IAP) di cui all’art. 1 del D.Lgs. n. 99/2004.

Nello specifico è riconosciuto un esonero contributivo biennale (in passato era di durata triennale) per i giovani coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, con età inferiore a 40 anni, che si iscrivono per la prima volta alla gestione contributiva agricola nel periodo “01.01.2020 – 31.12.2020”.

L’esonero contributivo è pari al 100% dell’accredito contributivo presso l’Assicurazione generale obbligatoria (Ago) per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (Ivs).

Bonus assunzione 2020 per disoccupati Naspi, cassaintegrati e donne

Non solo giovani laureati, diplomati o aspiranti agricoltori, il bonus assunzioni 2020 riguarda anche, e si tratta di una conferma, i disoccupati che percepiscono la Naspi, i lavoratori in cassa integrazione e le donne.

Vediamo nel particolare in cosa consistono questi sgravi contributivi. Nel caso di assunzione stabile:

dei percettori Naspi lo sgravio è del 20% della disoccupazione mensile non ancora percepita;

della disoccupazione mensile non ancora percepita; sgravio contributivo del 10% per i primi 12 mesi se si assumono lavoratori in cassa integrazione straordinaria da almeno 3 mesi;

per i primi 12 mesi se si assumono lavoratori in cassa integrazione straordinaria da almeno 3 mesi; sgravio del 50% fino a 4.030 euro per 18 mesi per l’assunzione di lavoratori in cassa integrazione straordinaria con assegno di ricollocazione.

Ancora gli sgravi contributivi del 50% per 18 mesi con assunzione a tempo indeterminato e 2 mesi per il determinato, sono previsti per i datori di lavoro che assumono:

donne del Sud che non hanno lavoro da almeno 6 mesi;

del Sud che non hanno lavoro da almeno 6 mesi; disoccupati da almeno 12 mesi.

Inoltre lo sgravio contributivo fino al 50% è previsto per quelle aziende con meno di 20 dipendenti che assumono a tempo determinato in sostituzione di lavoratrici in congedo fino a un anno di età del figlio della lavoratrice.