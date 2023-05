Bonus acqua, sconto in bolletta per i cittadini più fragili

PORCARI – Bonus acqua, sconto in bolletta per i cittadini più fragili

Sarà decurtata la metà di quanto speso nel 2022. C’è tempo fino al 5 giugno per fare domanda

Uno sconto sulla bolletta dell’acqua per tutti i cittadini e tutte le cittadine di Porcari che si trovano in condizione di fragilità. Anche quest’anno torna il bonus sociale idrico riservato ai nuclei familiari residenti con Isee in corso di validità fino a 15mila euro, tetto che si alza a 20mila euro in presenza di quattro o più figli a carico. La misura fa affidamento sulle risorse destinate ai Comuni dall’Autorità idrica toscana (Ait).

Ci sarà tempo fino al 5 giugno per protocollare la domanda. Avranno diritto a uno sconto fino al 50 per cento dell’importo speso nel 2022 per l’utenza di Acque Spa sia i titolari diretti della fornitura domestica, sia gli abitanti di condomini che fanno riferimento a un unico contatore con contratto in capo, di norma, all’amministratore.

“Dopo la misura contro il caro bollette e quella del cashback salute, che garantisce il rientro fino all’80 per cento delle spese sanitarie sostenute nei primi sei mesi dell’anno, ecco adesso – commenta l’assessore alle politiche sociali, Michele Adorni – una nuova opportunità per i nuclei più fragili. Come sempre puntiamo alla concretezza, con contributi trasparenti per sostenere le persone e prevenire, per quanto possibile, l’insorgere di nuove povertà. Obiettivi, questi, che diventano ancora più centrali oggi che i carrelli del supermercato, a parità di spesa rispetto a un anno fa, si fanno più vuoti. Il Comune è l’ente più prossimo al cittadino, quello che monitora le situazioni più delicate e che, attraverso l’aggiornamento e la conoscenza dei dati, può articolare politiche mirate. Procediamo in questa direzione, la stessa che ci ha spinti a creare un fondo per prevenire gli sfratti dopo i tagli del governo alle risorse per l’emergenza abitativa”.