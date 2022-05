CAMAIORE – E’ andato in scena su Noi Tv mercoledì sera il primo appuntamento di Occhio al Sindaco, la serie di dibattiti elettorali in vista del voto amministrativo del 12 giugno. Un confronto concreto sui temi più delicati del territorio di Camaiore dal quale sono emerse divergenze e idee programmatiche.

Assente, in quanto impossibilitato a partecipare, il candidato di Camaiore Popolare Enrico Marchetti. E’ stato dunque un duello a due, con qualche stilettata reciproca, tra la candidata del centrodestra Claudia Bonuccelli e il candidato del centrosinistra Marcello Pierucci. La prima punta su una nuova viabilità per il capoluogo di sola emergenza, da percorrere in caso di chiusura della Provinciale; il secondo invece ha un progetto per una viabilità alternativa vera e propria. Terreno di scontro il depuratore del Magazzeno, che i residenti chiedono di spostare.

Posizioni opposte sulla nuova Piazza 29 maggio: punta di orgoglio per Pierucci, che l’ha seguita e curata da assessore come “nuova agorà cittadina”; bocciata senza appello da Bonuccelli per costi, tempi di realizzazione e funzionalità. Nell’appello al voto, infine, l’essenza del messaggio politico: Bonuccelli ha puntato sulla necessità del cambiamento. Pierucci sull’esperienza amministrativa maturata in dieci anni.

fonte noitv